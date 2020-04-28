Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло минувшим вечером в Рышканах, передает Deschide.md. Сообщается, что водитель легковушки не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся. Водитель скончался на месте.



Полиция устанавливает все обстоятельства аварии.