Смертельное ДТП в Рышканах
Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло минувшим вечером в Рышканах, передает Deschide.md. Сообщается, что водитель легковушки не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся. Водитель скончался на месте.
Полиция устанавливает все обстоятельства аварии.
Полиция устанавливает все обстоятельства аварии.
Опубликовано: 10:56 28/04/2020
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