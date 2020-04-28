Генеральный примар Кишинева Ион Чебан выступил с пояснениями касательно того, что некоторые киоски, торгующие кофе и газетами, в нарушение распоряжения Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям начали работать с понедельника.



Отметим, что, согласно решению комиссии, они должны оставаться закрытыми, так как относятся к сегменту HoReCa.



Столичный градоначальник рассказал, что преторы секторов по-разному поняли решение комиссии, поэтому отдали разные распоряжения, кому можно открыться, а кому нет.



— После обеда мы провели заседание в связи с сообщениями, что некоторые киоски с кофе и газетами работают, и уточнили, что им работать нельзя. Да, есть те, кто не подчинился требованию и продолжил работать, то есть допустили нарушение. Но констатация нарушения — это обязанность правоохранительных органов, а не наша. Мы попросили Нацкомиссию по ЧС дать четкое пояснение, кто может работать, а кто нет, так как на данный момент существуют неясности в этом вопросе. Ждем ответа от них, — сказал Чебан.



Что касается наказания для тех экономических агентов, которые 27 апреля открыли свои торговые точки с кофе и газетами, генпримар высказал мнение, что их за это штрафовать не надо, так как компетентный орган не обеспечил четкого разграничения.