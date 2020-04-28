Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
Следственный департамент МВД РФ подаст ходатайство о заочном аресте Ренато Усатого
 

Чебан: Нацкомиссия по ЧС должна уточнить, каким торговым точкам разрешено работать


Генеральный примар Кишинева Ион Чебан выступил с пояснениями касательно того, что некоторые киоски, торгующие кофе и газетами, в нарушение распоряжения Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям начали работать с понедельника.

Отметим, что, согласно решению комиссии, они должны оставаться закрытыми, так как относятся к сегменту HoReCa.

Столичный градоначальник рассказал, что преторы секторов по-разному поняли решение комиссии, поэтому отдали разные распоряжения, кому можно открыться, а кому нет.

— После обеда мы провели заседание в связи с сообщениями, что некоторые киоски с кофе и газетами работают, и уточнили, что им работать нельзя. Да, есть те, кто не подчинился требованию и продолжил работать, то есть допустили нарушение. Но констатация нарушения — это обязанность правоохранительных органов, а не наша. Мы попросили Нацкомиссию по ЧС дать четкое пояснение, кто может работать, а кто нет, так как на данный момент существуют неясности в этом вопросе. Ждем ответа от них, — сказал Чебан.

Что касается наказания для тех экономических агентов, которые 27 апреля открыли свои торговые точки с кофе и газетами, генпримар высказал мнение, что их за это штрафовать не надо, так как компетентный орган не обеспечил четкого разграничения.


Опубликовано: 10:21 28/04/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • Преторы всех столичных секторов трудоустроены на три месяца
  • Ион Чебан - преторам: «Если вы не будете работать, я лично буду выходить на ...
  • Столичный транспорт будет работать в обычном режиме
  • Ион Чебан предложил ввести особую систему работы общественного транспорта
  • Семья Дорина Киртоакэ нелегально торгует кофе и мороженым







    • Все новости

    Майю Санду и Сергея Литвиненко пригласят в прокуратуру для дачи объяснений
    Генпримар: Центральный рынок Кишинева будет перемещен или модернизирован
    Венгрия предоставила Молдове партию гуманитарной помощи для борьбы с COVID-19
    Следственный департамент МВД РФ подаст ходатайство о заочном аресте Ренато Усатого
    Депутат ПДС Галина Сажин отказалась от дохода в 3260 евро в Италии ради депутатского кресла в Молдове
    Пациентка с подозрением на COVID-19 сбежала из столичной больницы
    В Молдове объявлен «желтый код» в связи с засухой
    Ион Чебан: Примария Кишинева разрабатывает решения для помощи экономическим агентам
    Смертельное ДТП в Рышканах
    Богдан Цырдя: Выражаю благодарность фонду Сороса за то, что разнес в пух и прах обвинения в наш адрес!
    Чебан: Нацкомиссия по ЧС должна уточнить, каким торговым точкам разрешено работать
    Вблизи Молдовы произошло новое землетрясение
    COVID-19 в Молдове: 3481 человек инфицированы, 975 выздоровели
    Пенсии, зарплаты, пособия и социальная помощь будут выплачиваться вовремя
    Сергей Мокану: Майя Санду в любой момент может уйти из Молдовы так же легко, как она ушла из правительства
    Группа румынских врачей прибудет в Молдову для оказания помощи в борьбе с COVID-19
    СРОЧНО! 73 новых случая заражения COVID-19
    Подробности сильного пожара на Московском проспекте
    Динарий Кожокару: 200 млн евро во время пандемии – это жизни людей, помощь нуждающимся и стабильность
    Игорь Додон встретился с членами Совета директоров Национальной ассоциации компаний в сфере IT (ВИДЕО)
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2020. All rights reserved. Raport anual
     
    X

    LIVE AccentTV