Публикуем авторский комментарий политолога, депутата парламента от ПСРМ Богдана Цырди:





«Выражаю благодарность фонду Сороса за то, что подтвердил правоту наших позиций и разнес в пух и прах обвинения в наш адрес.



Фонд Сороса вчера выдал пресс-релиз, в котором подтвердил, что Б. Цырдя не имел грантов от Сороса (как Д.Алайба, Р.Мариан), не руководил проектами Сороса (как Л. Онофрей), не работал в фонде Сороса (как О.Стамате), не был в сенате фонда Сороса (как Майя Санду) и не продвигался во власть фондом Сороса, как 3/4 депутатов партии PAS.



Фонд также подтвердил нашу правоту, «что студент Богдан Цырдя, как и тысячи других одаренных молодых людей», получил одноразовую премию 3 степени, в размере 500 леев. Получил за академические успехи. В далеком 1998 году. Без никаких ангажементов, как и другие его одногруппники.



Безусловно, в релизе фонда есть несколько маленьких неточностей.



Они утверждают, что вручили мне 500 леев. Но я получил 450! А где еще 50? Взяли себе? Получается, они мне должны ещё 50 леев!



Они говорят, что «лектор ПГУ Б.Цырдя участвовал в семинарах в университетe в Яссах».



Но меня в Яссах точно не было. Значит, кто-то использовал мое доброе имя, истощая ресурсы фонда Сороса?



Возможно, это был мой однофамилец и тезка - Цырдя Богдан - политолог из госуниверситета. Тогда он был довольно раскрученным. Потом исчез. Может о нем речь?



Также я благодарен фонду за язвительно-критический ответ. Он доказывает, что любви не было и нет. Мы критикуем фонд, Фонд критикует нас. Мы служим стране и народу, а соросята – фонду и Госдепу.



И ни одна премия мира не сможет изменить это и купить нас. Кесарю - кесарево, Богу - богово.



Никакие 30 сребреников не убедят нас, что православие, независимость, традиционная семья, социальная справедливость, равенство и братство, дружба с Россией, нейтралитет – это плохо. А вот русофобия, дикий капитализм, пещерный национализм, понятия «Родитель 1» и «Родитель 2» – это хорошо! Для нас Мать, Отец, Родина - не просто слова.



И это коренное отличие между нами и соросятами.



Как говорили русские офицеры, “Душа - Богу, сердце - женщине, долг - Отечеству, честь - никому!”



Безусловно, мы так же, как и фонд, разделяем ценности свободы слова, плюрализма. И мы рады, что фонд гордится тем, что в начале своего пути, в далеких 90-х, он поддерживал молодежь, а не баронов из псевдо-гражданского общества. Жаль, что после 2009 года фонд отказался от своих же ценностей.



Одного никак не поймем. Если фонд поддерживает свободу слова, то почему напоминает нам об этой премии 22-летней давности? Потому что мы критикуем проекты фонда и ему это не нравится? Так о какой свободе слова идет речь? И о какой свободе вообще?



У меня, как Свободного Человека, свобода мысли и действий. Я могу поблагодарить фонд за то, что выделил $100 000 в борьбе с Ковид 19. Но я также имею право критиковать его за то, что фонд выделил более $100 млн на разрушение наших базовых ценностей.



И это еще одно отличие нас от соросят.



Родина не продается. Ценности – не предаются. В этом и есть истинная Свобода.



P.S Предлагаю вам challenge и тест.



Учитывая, что фонд поддерживает свободу слова, предлагаю поддержать мою работу про НПО и то, как они разрушали Молдову. Ну и как фонд спонсировал все это. Давайте вместе работать на плюрализм, свободу слова и демократию!».