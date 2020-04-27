



Исключение сделали только для похоронных церемоний. Соблюдают ли наши граждане меры, предписанные Комиссией по чрезвычайным ситуациям, в нашем следующем репортаже.



С учётом эпидемиологической ситуации в Молдове доступ населения на кишинёвские кладбища ограничили с 17 марта. Согласно приказу руководства муниципального предприятия «Ритуальных услуг» действует строгий запрет на вход посетителей и проведение любых реставрационных работ. Так у ворот Армянского кладбища и кладбища Святого Лязаря постоянно дежурят полицейские патрули, которые контролируют ситуацию.



МАРИНА ЙОРДАКИ, ОФИЦЕР ПОЛИЦИИ

«Согласно решению комиссии по чрезвычайным ситуациям вход на кладбище запрещен. Сегодня никого на территории не было, подошли несколько человек, узнать можно ли пройти, и все. Ситуация под контролем».



ИЛОНА ВЕДРАШКО, КОРРЕСПОНДЕНТ ACCENT TV

"В условиях карантина на кладбищах находиться запрещено, за этим следит полиция. Однако в Кишиневе всё ещё остаются места, куда может попасть любой человек. Так, например, на кладбище на Скулянке".



Скулянское кладбище – это маленькое кладбище в столичном секторе Буюканы, где сохранились захоронения ещё 30-40х годов прошлого века. Территория кладбища очень небольшая и никак не огорожена, пешие проходы к нему есть со всех сторон. Тут мы и встретили первого посетителя.



«К родственникам моих друзей. У меня большинство родственников на «Дойне». Я уже здесь был 4-5 раз. Это неприкосновенное».



До окончания карантина также запрещено посещение храмов и скопление людей на прилегающих к ним территориях. Богослужения в церквях по-прежнему будут проходить без участия прихожан, в закрытом режиме.