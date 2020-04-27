



С сегодняшнего дня разрешается гулять в парках, правда, пока нельзя собираться в группы более трёх человек. Также с 27 апреля свою работу возобновили непродовольственные магазины, за исключением рынков и торговых центров. Такое решение в минувшую пятницу приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям, а моя коллега Илона Ведрашко узнавала, как первые послабления ограничительных мер были восприняты населением.



«Первые послабления в режиме чрезвычайного положения, и что самое интересное популярностью стали пользоваться магазины со стройматериалами. И мы решили узнать почему».



Большинство покупателей говорят, что скучали на карантине, поэтому решили занять себя чем-то полезным. Кто-то решил заняться ремонтом, кто-то развел домашний сад, кто-то установил качели во дворе своего дома.



«Для сельхозработ, у меня маленькая тепличка. – А вы на карантине решили этим заняться? – Да, возле дома. Огурчики, помидорчики».



«Смастерил качели, и нет материалов. Цепь, карабины. Ну да если частный дом, во дворе можно работать».



«Я конечно рада, что в принципе открыли магазины. А здесь мне чисто для работы нужно кое-что посмотреть, поэтому я и пришла».



«Для гаража, не работаю сейчас, и вот есть чем заняться».



АНАТОЛИЙ ЦУРКАН, ДИРЕКТОР МАГАЗИНА

«Этот поток сравним с обычным июлем и августом. Мы понимаем, почему такой поток, мы не работали почти полтора месяца, и здесь те люди, которые не могли заказывать онлайн. Если посмотреть, то видно, что покупки не большие. Каждый выходит с двумя кисточками или одной банкой краски. Но количество людей довольно таки большое».



Несмотря на большой поток покупателей в магазине соблюдаются все гигиенические меры предосторожности. Перед входом проверяют температуру, а внутрь не пускают без маски.

