



Глава правительства Ион Кику призвал наших соотечественников, которые хотят вернуться в Молдову, быть крайне внимательными при выборе транспорта. Необходимо пользоваться услугами компаний получивших авторизацию Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Кику уточнил, что сейчас долететь до Молдовы дешевле, чем доехать на автобусе.



Призыв лететь домой, а не ехать Кику объяснил двумя случаями, произошедшими в минувшие выходные. Два автобуса с гражданами Молдовы были заблокированы на одной из европейских границ.



ИОН КИКУ – ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

«Много наших сограждан попадают в капкан предпринимателей, занимающихся пассажирскими перевозками – есть случаи во Франции и Польше. Они купили билеты у иностранной туристической фирмы и оказались в очень сложной ситуации на границе.