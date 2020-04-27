



Столичный общественный транспорт будет работать по ранее установленному графику, начиная с 28 апреля. Об этом генеральный примар муниципия Кишинёв Ион Чебан сообщил в ходе оперативного заседания муниципальных служб.



ИОН ЧЕБАН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРИМАР КИШИНЕВА

«С завтрашнего дня, если сегодня не будет вынесено других решений, общественный транспорт Кишинева возобновит работу по особому графику, установленному ранее: утром с 05:30 до 10:00 и вечером с 16:00 до 20:00. Все меры, предпринимаемые муниципалитетом, призваны предотвратить массовое заражение коронавирусом, потому что в столице риски велики. Мы действуем оперативно, больницы оснащены всем необходимым, но мы не желаем существенного роста числа больных».



27 апреля согласно решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям, общественный транспорт в столице не курсирует, а все кладбища муниципия закрыты для посещений. Ранее поминальные дни были перенесены на шестое, 7 и 8 июня.