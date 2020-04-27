



Ещё 73 случая заражения коронавирусом зарегистрировано в нашей стране за минувшие сутки. Об этом глава Минздрава Виорика Думбрэвяну сообщила по итогам заседания Единого центра управления кризисом. Министр уточнила, что за сегодняшний день было обработано 367 тестов, из которых 73 подтвердили наличие вируса.



Министр отметила, что все новые случаи местные: 31 - в Кишиневе, 18 в Приднестровье, 8 в Кагуле, 4 в Тараклии, 3 в Страшенах, по 2 в Каушанах и в Бельцах, по одному в Криулянах, Фалештах, Рышканах, Сынжерей, Унгенах. Также, Думбрэвяну сообщила о новом очаге заражения в столице.



ВИОРИКА ДУМБРЭВЯНУ – МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«У нас есть новый очаг заражения – отделение службы скорой помощи в секторе Рышкановка в Кишиневе, где подтверждено 14 случаев инфицирования коронавирусом среди медицинских работников».



3 481 подтверждённый случай коронавируса зарегистрирован в Молдове с 7 марта до 27 апреля. Вылечились 925 человек, 101 скончался.

