



Отголоски взрыва, прогремевшего 34 года назад на Чернобыльской атомной станции, до сих пор слышны во всём мире. 26 апреля 1986 году произошёл взрыв в четвертом энергоблоке АЭС - и это до сих пор крупнейшая техногенная катастрофа в истории человечества. В борьбе с последствиями аварии участвовали более шестисот тысяч человек со всего Советского Союза. В их числе и три тысячи пятьсот пятьдесят ликвидаторов Молдовы с обоих берегов Днестра.



Сейчас Юрию Шимко 57 лет, он работает токарем на Железной Дороге Молдовы. В Чернобыль он попал спустя год после аварии. Как в таком случае говорят – повезло. Молодой солдат служил в стратегических ракетных войсках средней дальности на Западной Украине. И до последнего не верил, что попадет в зону отчуждения.



ЮРИЙ ШИМКО, ЧЕРНОБЫЛЕЦ

«Было конечно желание, но был и страх. Жить-то всем хочется».

Юрий стал рабочим третей линии. Рабочие первой и второй занимались ликвидации последствий аварии непосредственно на АЭС. А Юрий промывал машины от радиации, для того что бы на них было безопасно ездить. Так в Чернобыле из трех обязательных месяцев службы солдат пробыл 59 суток.



ЮРИЙ ШИМКО, ЧЕРНОБЫЛЕЦ

«Для того чтобы набрать 10 рентген нам нужно было три месяца. Для того чтобы побыстрее уехать от туда, у кого было ближе к максимальному 6-7 рентген. Мы уговорили руководство нас отправить на крышу, где писали больше дозировку».



Время, проведённое в Чернобыле, напоминает Юрию сегодняшнюю ситуацию с пандемией коронавируса.



ЮРИЙ ШИМКО, ЧЕРНОБЫЛЕЦ

«Вот сейчас у нас коронавирус, иногда выхожу на балкон вечером, ни птицы, ни собаки не лают. В 12 часов свет практически нигде не горит. Выходишь, эта тишина, машины стоят, а днем как сейчас – тишина, и ходят люди в намордниках, это напоминает тот же Чернобыль».



Сергей Сулин, преподаватель изобразительного искусства – бывший ликвидатор, чернобылец. Ему, как и многим нашим согражданам – повезло, в Чернобыль он попал спустя год после взрыва.



СЕРГЕЙ СУЛИН, ЧЕРНОБЫЛЕЦ

«Честно говоря, я даже не представлял, хотя незадолго до, того как меня туда отправили, я прошел курсы дозиметриста на военной кафедре. Туда я попал как дозиметрист, и занимался радиоционно-химической разверткой местности на станции в Чернобыле, и окружающей мертвой зоне».



Сергей признается – было сложно, особенно морально. Некоторые молодые солдаты и не понимали масштаб трагедии, и масштаб вреда, нанесенного их организму. В так называемую мертвую зону он выезжал неоднократно и видел то, о чём нам рассказывают в документальных фильмах.



СЕРГЕЙ СУЛИН, ЧЕРНОБЫЛЕЦ

«Было 10 выездов в мертвую зону. Мертвые деревни, разрушенные дома, выбитые стекла, открытые двери. Особенно на мозг давили разбросанные игрушки и книги втоптанные в колею дороги. Пытались дезактивировать, снимали с крыши солому зарывали, но это мало помогало, потому что радиация накапливается».



Вся страна боролась с последствиями аварии на Чернобыльской атомной станции. Убирали вручную смертоносную радиоактивную пыль, снимали заражённый асфальт, стелили новый, засыпали реактор, охлаждали, укрепляли, деактивировали, строили защитный саркофаг. Чернобыль и по сей день остается болевой точкой на карте мира.