



RIP ДЖУЛЬЕТТО КЬЕЗА



Журналист, политик, общественный деятель Джульетто Кьеза умер в возрасте 79 лет. Об этом накануне сообщила его жена. У Кьезы случился инфаркт, приехавшие медики помочь ему не смогли. Соболезнования семье бывшего евродепутата поступают со всех уголков земного шара. Джульетто Кьеза неоднократно был гостем наших передач и просто большим другом нашего телеканала. Предлагаем вспомнить, каким он был - человек, чьё слово стоило дорого.



Джульетто Кьеза был ориентиром и авторитетом не только для итальянцев. Более 20 лет Кьеза проработал в Москве собственным корреспондентом итальянских газет l'Unita и La Stampa. В 2004 году он был избран депутатом Европарламента. Многое сделал для налаживания как односторонних итальянских, так и европейских, в общем, связей с Россией. В 2010 году Кьеза даже основал общественно-политическое движение под символичным названием «Альтернатива». Джульетто Кьеза видел и понимал, как обстоят дела на международной арене и, что не менее важно, никогда не отказывался от своего мнения.



ДЖУЛЬЕТТО КЬЕЗА, ЖУРНАЛИСТ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ

Архив 30 марта 2018, фрагмент передачи «Дело Принципа»

«У американцев не хватает интеллекта и ума, чтобы понимать, что они больше не могут управлять миром. Оставим даже в сторону Россию, на минуту. Посмотрим Китай? Как они могут претендовать на это из Вашингтона? Полтора миллиарда человек и они действительно думаю, что Китай будет поддаваться, когда доллар находится в очень сложном положении? Когда вся экономика западного мира держится на искусственных деньгах?



Активно интересовался Кьеза и происходящим в Молдове. Он был частым гостем нашей страны, и всегда подчеркивал, что республика может и должна стать мостом между Востоком и Западом.



ДЖУЛЬЕТТО КЬЕЗА, ЖУРНАЛИСТ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ

Архив 30 марта 2018, фрагмент передачи «Дело Принципа»

«Молдова маленькая страна, но важное место в Европе занимает. Для неё важно сохранить хорошие отношения с одной и другой сторонами. Это очень выгодная ситуация. Зачем связывать себе руки и идти в таком направлении, где самые большие риски?»



Наши журналисты связывались с Джульетто Кьезой 3 недели назад. Никто и представить не мог, что это интервью станет для эксперта одним из последних. Тогда 8 апреля Кьеза говорил о том, что после пандемии COVID-19 Европа, да и весь мир, уже не будут прежними. Экзамен под названием «коронавирус нового типа» ЕС провалил, причем с треском, подчеркнул Кьеза.



ДЖУЛЬЕТТО КЬЕЗА, ЖУРНАЛИСТ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ

Архив 08.04.2020

ДЖУЛЬЕТТО КЬЕЗА, ИТАЛЬЯНСКИЙ ЖУРНАЛИСТ, ПИСАТЕЛЬ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ

«Шенген уже мертв! Все границы закрыты. Раньше говорили, что вся Европа будет для всех. Никаких передвижений нет, все границы закрыты сейчас! Европа, какой мы её знали до конца 2019 года, уже не существует. И возврата назад не будет! Ни завтра, ни через 6 месяцев, ни через год!»



Джульетто Кьеза писал книги, которые становились бестселлерами и переводились на многие языки. Читал лекции, публиковал статьи, проводил исследования и снимал документальные фильмы. Только в Википедии ему посвящены страницы на 12 языках, причем английская даже объёмнее и подробнее, чем итальянская и русская. Кьеза всегда остро чувствовал нерв эпохи, не боясь при этом идти поперек мейнстриму. Джульетто Кьеза прожил хорошую жизнь — интересную, бурную и насыщенную. Он занимался тем, что ему было интересно. Молдове будет не хватать вас, Джульетто. Покойтесь с миром.



ДЖУЛЬЕТТО КЬЕЗА, ИТАЛЬЯНСКИЙ ЖУРНАЛИСТ, ПИСАТЕЛЬ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ

«До свидания, всего хорошего!»



