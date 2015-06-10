Майя Санду в любой момент может уйти из власти так же легко, как она ушла из правительства. Такое мнение высказал Лидер народного движения «Антимафия» Сергей Мокану на телеканале ТVC 21.



"Санду сама ушла из власти, когда поняла, что не справилась. Она это может повторить в любой момент", — заявил политик.



По мнению Мокану Майя Санду уйдет и в последующие разы, если народ ей еще раз доверит власть.



"Она уйдет и второй раз, и в третий раз. А в один день она вообще может уйти из Молдовы. Просто взять сумочку и уйти так же, как и ушла и Правительства. Это несерьезно", - заявил Сергей Мокану.