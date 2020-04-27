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Группа румынских врачей прибудет в Молдову для оказания помощи в борьбе с COVID-19



Группа румынских врачей прибудет в Молдову для оказания помощи отечественным медикам в борьбе с COVID-19. По словам министра здравоохранения Виорики Думбрэвяну, они будут находиться у нас в стране в течение 14 дней. Также известно, что румынские власти намерены оказать помощь Молдове медицинским оборудованием и расходными материалами.

- У меня состоялся телефонный разговор с доктором Арафатом о группе медиков, которые приедут в Молдову. Это специалисты в сфере скорой медицинской помощи, интенсивной терапии и медицинские ассистенты. Мы определим медицинские учреждения, которые воспользуются этой помощью, - сказала Думбрэвяну.

По данным отечественного минздрава, за последние 24 часа были обработаны 367 тестов и выявлены 73 случая коронавируса. На данный момент в Молдове отмечено 2455 активных случаев COVID-19.


Опубликовано: 17:30 27/04/2020

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