

Группа румынских врачей прибудет в Молдову для оказания помощи отечественным медикам в борьбе с COVID-19. По словам министра здравоохранения Виорики Думбрэвяну, они будут находиться у нас в стране в течение 14 дней. Также известно, что румынские власти намерены оказать помощь Молдове медицинским оборудованием и расходными материалами.



- У меня состоялся телефонный разговор с доктором Арафатом о группе медиков, которые приедут в Молдову. Это специалисты в сфере скорой медицинской помощи, интенсивной терапии и медицинские ассистенты. Мы определим медицинские учреждения, которые воспользуются этой помощью, - сказала Думбрэвяну.



По данным отечественного минздрава, за последние 24 часа были обработаны 367 тестов и выявлены 73 случая коронавируса. На данный момент в Молдове отмечено 2455 активных случаев COVID-19.