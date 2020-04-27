Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
Богдан Цырдя: Слухи из политических кулуаров
 

СРОЧНО! 73 новых случая заражения COVID-19


За последние сутки в Молдове подтверждено 73 новых случая заражения коронавирусом. Об этом на брифинге заявила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну. Всего за последние 24 часа было обработано 367 проб на выявление инфекции.

Общее число инфицированных составляет 3481 человек.

925 пациентов полностью вылечились.


Опубликовано: 17:05 27/04/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • Срочно! 184 новых случая заражения коронавирусом
  • СРОЧНО! 164 новых случая заражения COVID-19
  • Подтверждено еще 24 случая заражения COVID-19
  • COVID-19: В Молдове зарегистрировано 194 новых случая заражения
  • COVID-19: В Молдове 82 новых случая заражения







    • Все новости

    Группа румынских врачей прибудет в Молдову для оказания помощи в борьбе с COVID-19
    СРОЧНО! 73 новых случая заражения COVID-19
    Подробности сильного пожара на Московском проспекте
    Динарий Кожокару: 200 млн евро во время пандемии – это жизни людей, помощь нуждающимся и стабильность
    Игорь Додон встретился с членами Совета директоров Национальной ассоциации компаний в сфере IT (ВИДЕО)
    Богдан Цырдя: Слухи из политических кулуаров
    СРОЧНО! Пожар в столичной многоэтажке (ВИДЕО)
    Доходы Домники Маноле: Зарплата в размере 28 тысяч леев и пенсия - 21 тысяча леев
    Житель Криулян погиб под колесами собственного автомобиля
    Минздрав: 354 пациента с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому
    Президент Игорь Додон: После 15 мая может возобновиться авиасообщение
    Представитель партии Майи Санду купил квартиру почти за 100 тысяч евро
    Глава государства подвел итоги еженедельного совещания со спикером и премьер-министром (ВИДЕО)
    Ион Кику призвал граждан, желающих вернуться в Молдову, пользоваться услугами авторизованных перевозчиков
    Премьер-министр: Молдова продолжит прилагать усилия для консолидации стратегического партнерства с Румынией
    Ион Кику: Молдова не будет продлевать режим ЧС
    Общественный транспорт вернется к нормальному режиму работы с 4 мая
    COVID-19: Количество инфицированных достигло 3408 человек, 925 полностью излечились
    Зинаида Гречаный поздравила граждан Молдовы с Днем Государственного флага
    Обращение президента Игоря Додона по случаю Дня Государственного флага Республики Молдова
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2020. All rights reserved. Raport anual
     
    X

    LIVE AccentTV