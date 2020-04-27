За последние сутки в Молдове подтверждено 73 новых случая заражения коронавирусом. Об этом на брифинге заявила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну. Всего за последние 24 часа было обработано 367 проб на выявление инфекции.



Общее число инфицированных составляет 3481 человек.



925 пациентов полностью вылечились.