

Пожар в многоэтажном доме, расположенном на Московском проспекте, 11, где осенью прошлого года произошел взрыв газа, полностью потушен. Об этом сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям.



Согласно представленной информации, огонь вспыхнул в квартире на 16-м этаже здания. Обошлось без человеческих жертв. Огонь не перекинулся на соседние квартиры.



Причины возгорания предстоит установить.