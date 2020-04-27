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Подробности сильного пожара на Московском проспекте



Пожар в многоэтажном доме, расположенном на Московском проспекте, 11, где осенью прошлого года произошел взрыв газа, полностью потушен. Об этом сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям.

Согласно представленной информации, огонь вспыхнул в квартире на 16-м этаже здания. Обошлось без человеческих жертв. Огонь не перекинулся на соседние квартиры.

Причины возгорания предстоит установить.


Опубликовано: 16:59 27/04/2020

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