Подробности сильного пожара на Московском проспекте
Пожар в многоэтажном доме, расположенном на Московском проспекте, 11, где осенью прошлого года произошел взрыв газа, полностью потушен. Об этом сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям.
Согласно представленной информации, огонь вспыхнул в квартире на 16-м этаже здания. Обошлось без человеческих жертв. Огонь не перекинулся на соседние квартиры.
Причины возгорания предстоит установить.
Опубликовано: 16:59 27/04/2020
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