

Вице-председатель фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева Динарий Кожокару рассказал, что можно сделать для жителей нашей страны на 200 млн евро, предоставленных Российской Федерацией.



– 1. Мы находимся у Больницы скорой помощи. Здание позади меня было отремонтировано и перестроено, оснащено оборудованием примерно на 16 миллионов евро. В этом учреждении работает около 2000 медицинских работников. Ежегодно здесь проходят лечение более 10 тысяч пациентов. 200 млн евро – это 12 аналогичных блоков или 7 хирургических отделений интенсивной терапии.



2. Столичная клиническая больница им. Тимофея Мошняги. Здесь было построено хирургическое отделение интенсивной терапии с новейшим оборудованием, где врачи могут выполнить практически любую операцию. Это обошлось примерно в 20 миллионов евро. Можно построить семь таких отделений по 20 млн евро.



3. Теоретический лицей им. Ливиу Деляну. Примерная стоимость – около 65 миллионов леев. В нем учатся около 1 600 человек, работают около 105 учителей. На 200 млн евро можно построить 70 таких школ.



4. А это детский сад №166, который обошелся бюджету примерно в 25 миллионов леев. В нем обучаются более 200 детей и работают более 30 сотрудников. На 200 млн евро можно построить более 170 таких детских садов по всей Молдове, – рассказал Кожокару.



Он также отметил, что в нынешней ситуации “200 миллионов евро – это не только строительство школ, детских садов, дорог, канализации и развитие инфраструктуры”.



– Во время пандемии 200 миллионов евро – это человеческие жизни. Это помощь социально уязвимым слоям населения, определённый период стабильности в нашей стране. Но сегодня мы становимся свидетелями того, как Конституционный суд используется как политический инструмент против собственного народа, – подытожил он.