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Игорь Додон встретился с членами Совета директоров Национальной ассоциации компаний в сфере IT (ВИДЕО)


Глава государства встретился сегодня с членами Совета директоров Национальной ассоциации компаний в сфере информационных технологий Молдовы.

«Предложил провести эту беседу, чтобы получить из первых уст информацию о проблемах, с которыми сталкивается IT-отрасль Молдовы в условиях пандемии. Понимаем, что от этого кризиса пострадали и еще пострадают абсолютно все отрасли, но кризис является и вызовом, и нам хотелось бы изучить препятствия, возникшие на пути имплементации информационных технологий в различных областях, а также найти возможности для преодоления этих вызовов.

Были едины во мнении о том, что ни одно государство не было подготовлено к этой пандемии, что вывело на первый план необходимость ускорения процессов имплементации IT в разных сферах: образование, торговля, медицина, дистанционный менеджмент и т.д. Представители отрасли IT выразили готовность принять участие в процессе устранения возникших на этом пути препятствий», - отметил глава республики.

В завершение дискуссии президент Молдовы попросил представителей отрасли разработать ряд конкретных предложений по внесению изменений в законодательство и регламентирующие документы для продвижения в данном направлении и обеспечения развития цифровой повестки страны.



Опубликовано: 16:48 27/04/2020

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