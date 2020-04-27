Глава государства встретился сегодня с членами Совета директоров Национальной ассоциации компаний в сфере информационных технологий Молдовы.



«Предложил провести эту беседу, чтобы получить из первых уст информацию о проблемах, с которыми сталкивается IT-отрасль Молдовы в условиях пандемии. Понимаем, что от этого кризиса пострадали и еще пострадают абсолютно все отрасли, но кризис является и вызовом, и нам хотелось бы изучить препятствия, возникшие на пути имплементации информационных технологий в различных областях, а также найти возможности для преодоления этих вызовов.



Были едины во мнении о том, что ни одно государство не было подготовлено к этой пандемии, что вывело на первый план необходимость ускорения процессов имплементации IT в разных сферах: образование, торговля, медицина, дистанционный менеджмент и т.д. Представители отрасли IT выразили готовность принять участие в процессе устранения возникших на этом пути препятствий», - отметил глава республики.



В завершение дискуссии президент Молдовы попросил представителей отрасли разработать ряд конкретных предложений по внесению изменений в законодательство и регламентирующие документы для продвижения в данном направлении и обеспечения развития цифровой повестки страны.



