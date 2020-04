Președintele Igor Dodon a avut o întrevedere cu membrii Consiliului Directorilor Asociației Naționale a Companiilor din Domeniul TIC din Moldova (ATIC).



Șeful statului a inițiat această întrevedere pentru a afla din prima sursă problemele cu care se confruntă sectorul TIC din Moldova în condițiile pandemiei.



"Înțelegem că absolut toate sectoarele au fost și vor fi afectate de această criză, dar criza este și o provocare și am dorit să examinăm impedimentele depistate în procesul de implementare a tehnologiilor IT în diverse sectoare, precum și să identificăm soluții pentru depășirea acestora", a menționat Igor Dodon.



Interlocutorii au fost unanimi în opinia că niciun stat nu a fost pregătit de pandemie, fapt care a scos în evidență necesitatea accelerării proceselor de implementare a tehnologiilor informaționale în diverse domenii – educație, comerț, medicină, management la distanță etc. În context, reprezentanții TIC au exprimat disponibilitate de a se implica în activitatea de eliminare a obstacolelor în acest proces.



Pe finalul discuției, președintele Igor Dodon a solicitat reprezentanților TIC să elaboreze un set de propuneri concrete de modificare a legislației și a documentației de reglementare pentru a avansa pe dimensiunea respectivă și a asigura promovarea agendei digitale a țării.