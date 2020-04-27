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Доходы Домники Маноле: Зарплата в размере 28 тысяч леев и пенсия - 21 тысяча леев



Новая председательница Конституционного суда Домника Маноле получает пенсию в размере 21 тысячи леев в месяц, что эквивалентно 18 минимальным пенсиям по старости.

В то же время ее зарплата в качестве судьи составляет 28 тысяч леев в месяц.

Согласно декларации об имуществе, ее доходы в месяц составляют почти 50 тысяч леев. Семья Маноле владеет земельным участком стоимостью в 40 тысяч леев, а также квартирой, которая оценена в 1 миллион леев, и гаражом.

Судья указала в своей декларации наличие двух автомобилей: NISSAN MURANO и DACIA LOGAN.

Кроме этого, семья судьи владеет долями в трех компаниях, в том числе фармацевтической.

Уточним, что Домника Маноле стала судьей КС по предложению фракции «Платформа ДА». Она участвовала в трех конкурсах, которые объявили Высший совет магистратуры (ВСМ), правительство и парламент, но во всех трех проиграла. Сразу после назначения в КС она призналась в нарушении закона при выборе главы инстанции. Позже лидер «Платформы ДА» Андрей Нэстасе рассказал, что давал ей указания, которые Маноле выполняла.


Опубликовано: 15:04 27/04/2020

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