Noul președinte al Curții Constituționale, Domnica Manole, ridică o pensie lunară de 21 de mii de lei, echivalentul a 18 pensii minime pentru limita de vârstă. Totodată, salariul de judecător la CCM este de aproape 28 de mii de lei.



Potrivit declarației de avere a magistratului, anul trecut, aceasta a ridicat, lunar, aproape 50 de mii de lei doar pensie și salariu.



Totodată, familia Manole deține un teren de pământ care este evaluat la peste 40 de mii de lei, un apartament care costă aproape un milion de lei, un garaj de 65 de mii de lei și încă un imobil care ar costa 70 de mii de lei.



Judecătorul are în proprietate două automobile: un NISSAN MURANO, care, potrivit declarației de avere, costă peste 14 mii de euro și o DACIA LOGAN de 40 de mii de lei. Pe lângă acestea, familia magistratului are cotă parte în trei companii, dintre care una este companie farmaceutică.



Precizăm că Domnica Manole a devenit judecător la Curtea Constituțională, fiind propusă de fracțiunea parlamentară PPDA. Aceasta a devenit magistrat la Înalta Curte, chiar dacă nu a luat cel mai mare punctaj la concurs și a fost exclusă din cursă la Guvern și Consiliul Superior al Magistraturii.



Imediat ce a ajuns la CCM, Domnica Manole a recunoscut pe pagina sa de Facebook că a încălcat Legea.



„Legea cu privire la Curtea Constituțională impune anumite obligații față de judecători de a nu divulga secretul deliberării, dar reușind din interesul public major al societății față de Hotărârea din 19 august 2019 de desemnare a Președintelui CC, de declarațiile unor colegi, făcute public, declar cu toata responsabilitatea, că nu am votat pentru alegerea Președintelui CC Vladimir Țurcan”, a scris Manole pe Facebook.



Ulterior, președintele PPDA, Andrei Năstase, cel care a insistat ca Manole să devină judecător CCM, a recunoscut într-un interviu că îi dă indicații, iar Domnic Manole le îndeplinește.