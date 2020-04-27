

По данным главы Управления первичной медико-санитарной помощи Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Татьяны Затык, в Молдове 354 человека с легкой формой коронавируса проходят лечение на дому. Из них 26 человек находятся на стадии выздоровления.



Напомним, всего в Молдове зарегистрировано 3408 случаев заражения COVID-19.