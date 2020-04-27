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Минздрав: 354 пациента с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому



По данным главы Управления первичной медико-санитарной помощи Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Татьяны Затык, в Молдове 354 человека с легкой формой коронавируса проходят лечение на дому. Из них 26 человек находятся на стадии выздоровления.

Напомним, всего в Молдове зарегистрировано 3408 случаев заражения COVID-19.


Опубликовано: 13:07 27/04/2020

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