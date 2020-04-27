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Президент Игорь Додон: После 15 мая может возобновиться авиасообщение



После отмены режима чрезвычайного положения Республика Молдова может возобновить международное авиасообщение. Об этом на своей странице в социальной сети написал президент Республики Молдова Игорь Додон. По словам главы государства, режим ЧС не будет продлен, если эпидемиологическая ситуация в стране останется на нынешнем уровне или пойдет на спад.

«В течение нынешней недели будет рассмотрена возможность возобновления регулярного авиасообщения через Международный аэропорт Кишинева после 15 мая, по завершении действия чрезвычайного положения. В настоящее время мы не видим причин продлевать режим ЧС после этой даты», - заявил президент Молдовы.


Опубликовано: 13:02 27/04/2020

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