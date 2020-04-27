Согласно декларации об имуществе, семья Думитру Алайба приобрела в 2019 году квартиру общей площадью в 114 кв.м. Стоимость сделки составила 92 тыс. евро. И по устоявшей среди определенных политических кругов привычке роскошная квартира была зарегистрирована не на самого Думитру Алайба, а на его жену.



Примечательно, что у семьи Алайба уже есть две квартиры: на 55 кв. метров стоимостью 80 тыс. евро и на 20,9 кв. метров – 50.600 евро.



Также она владеет жилым домом, который оценивается в 30 тыс. евро.



Кроме этого, согласно декларации о доходах, депутат ПДС располагает земельным участком (30 тыс. евро) и автомобилем Volvo S60 за 19 тыс. евро.



Также у семьи депутата открыто восемь банковских счетов в евро, долларах и молдавских леях, а также доли в пяти компаниях в Молдове и Эстонии.



В отчете о доходах Алайба указал, что за минувший год он получил почти полмиллиона леев: зарплата депутата – 1241.17,95 леев; компенсацию расходов на советника - 52 тыс. леев; компенсацию расходов на лечение - 7841 леев; пособие на транспорт - 26 тыс. леев; гонорар в почти 10 тыс. евро от фонда «Konrad Adenauer».



Кроме того, он продал квартиру стоимостью в 50 тыс. евро, а его супруга получила гонорар в размере 3 тыс. евро и 11.154 евро в виде материнского пособия. Семья Алайба указала и наличие двух кредитов.