

Сегодня состоялось еженедельное совещание президента Республики Молдова Игоря Додона со спикером парламента Зинаидой Гречаный и премьер-министром Ионом Кику.



Власти обсудили эпидемиологическую ситуацию в Республике Молдова и отметили, что число новых случаев заражения COVID-19 растет по причине увеличения количества тестов, проводимых в существующих очагах, тогда как на остальной территории страны ситуация стабильна и эффективно управляется. Президент Игорь Додон отметил, что именно из этих соображений Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение скорректировать некоторые ограничительные меры с учетом текущей ситуации в целях поддержки национальной экономики.



«В то же время было озвучено решение о том, что с 4 мая в Кишиневе и Бельцах возобновляется движение общественного транспорта в нормальном режиме, с оплатой проезда. Кроме того, в течение нынешней недели мы рассмотрим возможность возобновления регулярного авиасообщения через Международный аэропорт Кишинева после 15 мая, по завершении действия чрезвычайного положения. В настоящее время мы не видим причин продлевать режим ЧП после этой даты. С другой стороны, отметил, что мы обсудим и проблемы сельского хозяйства, имея в виду сильную засуху, которая уже ставит под угрозу продовольственную безопасность страны.



Сегодня мы поговорили и о мерах поддержки населения и экономических агентов путем внесения поправок в национальный бюджет, изменения налоговой политики и т.д. В связи с этим было подчеркнуто, что действия отдельных политиков могут привести к блокированию финансирования Республики Молдова в рамках международных соглашений, что чревато приостановкой выплаты зарплат, пенсий и социальных пособий»,Ю – заключил глава республики.





