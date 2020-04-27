Премьер-министр Молдовы Ион Кику предупреждает сограждан о необходимости быть внимательными при выборе транспортной фирмы, которая обещает доставить желающих в Молдову. Глава правительства призвал граждан Молдовы пользоваться услугами только тех рейсов, которые получили авторизацию Комиссии по чрезвычайным ситуациям. В этом контексте Ион Кику сообщил о двух случаях, произошедших в минувшие выходные, когда два автобуса с гражданами Молдовы были заблокированы на одной из европейских границ.



- Много наших сограждан попадают в капкан предпринимателей, занимающихся пассажирскими перевозками. Есть случаи во Франции и Польше, когда купили билеты у иностранной туристической фирмы, и оказались в очень сложной ситуации на границе между Францией и Германией. Немецкие власти не позволили им заехать в страну, потому что не было разрешения других стран на продолжение движения, - сказал Кику.



Премьер-министр уточнил, что теперь МИД ведет переговоры, чтобы создать коридор для эвакуации наших сограждан. Кику считает, что ситуацию усложняет и тот факт, что часть наших соотечественников нарушили срок пребывания в ЕС, который ограничен 90 днями.



- Очень жаль, что наши граждане попали в этот капкан. Дипломаты пытаются оказать им помощь. Дополнительной проблемой является то, что большинство из пассажиров превысили 90-дневный срок нахождения на территории ЕС, - сказал Кику.



По его словам, на этой неделе Комиссия дала разрешение на осуществление нескольких дополнительных чартерных авиарейсов.



- Рекомендую гражданам Молдовы избегать этих проблем, появляющихся при наземном передвижении. Они появляются или из-за того, что страны не позволяют транзит, или из-за истекших паспортов. Цены на самолет дешевле, чем билет на автобус, - пояснил Кику.