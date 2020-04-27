

Сегодня исполняется 10 лет со дня подписания стратегического соглашения между Молдовой и Румынией. По этому случаю, премьер-министр нашей страны Ион Кику поблагодарил соседей за предоставленную поддержку и заявил, что наша страна сделает все возможное, чтобы продолжить это партнерство.



- У нас была хорошая эволюция отношений между Молдовой и Румынией. Мы пользовались поддержкой Румынии для нашего пути к ЕС. Республика Молдова пользовалась и иной помощью, включая и значительные ресурсы, направленные на ремонт детских садов. Мы рады тому, как развивалось это партнерство и готовы его продолжить. Молдова продолжит прилагать усилия для развития этого стратегического партнерства, - заявил премьер-министр.



Уточним, что 27 апреля 2010 года был подписан Договор между правительствами Румынии и Молдовы о выделении невозмещаемой финансовой помощи в размере 100 млн. евро.