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Ион Кику: Молдова не будет продлевать режим ЧС


Власти Молдовы не будут продлевать режим чрезвычайного положения, если динамика заболеваемости коронавирусом сохранится на нынешнем уровне. Об этом сообщил премьер-министр страны Ион Кику, отметив, что окончательное решение будет принято в течение следующих двух недель.

- Мы обсудили с президентом страны и председателем парламента действия, которые последуют после 15 мая, когда заканчивается чрезвычайное положение. Если сохраним ситуацию на нынешнем уровне, чрезвычайное положение не будет продлеваться, - заявил премьер.

Ион Кику заявил, что ситуация с заболеванием COVID-19 стабилизировалась. Наблюдаемое увеличение числа пациентов объясняется массовым тестированием в очагах распространения инфекции.

- В общих чертах, рост активных случаев за 24 часа не больше 30-40. Это означает, что мы ниже прогнозируемых значений, что позволяет справляться с ситуацией нашей системе здравоохранения, - сказал премьер-министр.

С сегодняшнего дня отменяются отдельные ограничения для населения и экономических агентов. С 27 апреля позволяется гулять в парках группами не более трех человек. Также начинают свою работу магазины, торгующие в розницу, за исключением рынков и торговых центров.


Опубликовано: 10:57 27/04/2020

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