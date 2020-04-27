Власти Молдовы не будут продлевать режим чрезвычайного положения, если динамика заболеваемости коронавирусом сохранится на нынешнем уровне. Об этом сообщил премьер-министр страны Ион Кику, отметив, что окончательное решение будет принято в течение следующих двух недель.



- Мы обсудили с президентом страны и председателем парламента действия, которые последуют после 15 мая, когда заканчивается чрезвычайное положение. Если сохраним ситуацию на нынешнем уровне, чрезвычайное положение не будет продлеваться, - заявил премьер.



Ион Кику заявил, что ситуация с заболеванием COVID-19 стабилизировалась. Наблюдаемое увеличение числа пациентов объясняется массовым тестированием в очагах распространения инфекции.



- В общих чертах, рост активных случаев за 24 часа не больше 30-40. Это означает, что мы ниже прогнозируемых значений, что позволяет справляться с ситуацией нашей системе здравоохранения, - сказал премьер-министр.



С сегодняшнего дня отменяются отдельные ограничения для населения и экономических агентов. С 27 апреля позволяется гулять в парках группами не более трех человек. Также начинают свою работу магазины, торгующие в розницу, за исключением рынков и торговых центров.