

Начиная с 4 мая, общественный транспорт в Кишиневе и Бельцах вернется к нормальному режиму работы. Об этом на брифинге заявил премьер-министр страны Ион Кику. По его словам, кондукторы вернутся к работе.



Между тем, с 28 по 30 апреля столичные троллейбусы и автобусы будут работать по ранее установленному особому графику – с 05.30 до 10.00 и 16.00 до 20.00.



В пятницу, субботу и воскресенье транспорт ходить не будет.