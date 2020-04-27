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COVID-19: Количество инфицированных достигло 3408 человек, 925 полностью излечились



По данным, представленным министром здравоохранения, труда и социальной защиты Виорикой Думбрэвяну на утро 27 апреля, общее число инфицированных коронавирусом в Молдове составило 3408 человек. 925 пациентов полностью вылечились от опасной инфекции. 222 находятся в тяжелом, а 18 – в крайне тяжелом состоянии.

Состояние 533 пациентов оценивается как средней тяжести.


Опубликовано: 10:46 27/04/2020

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