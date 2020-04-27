

Обращение председателя Парламента, председателя Партии социалистов Зинаиды Гречаный по случаю Дня Государственного флага Республики Молдова:



«27 апреля исполняется тридцать лет со дня утверждения Государственного флага Республики Молдова – главного символа суверенитета и независимости нашей страны. В этот день Государственный флаг торжественно поднимается и почитается по всей стране. Это не простая церемония, но доказательство нашего уважения к Флагу и в то же время к нашей истории, культуре и традициям, главному фактору поддержания мира и межэтнического взаимопонимания.



Флаг Республики Молдова также поднимается за рубежом – в посольствах, простыми гражданами из диаспоры и каждый раз, когда наши соотечественники достигают выдающихся результатов в области культуры, образования, спорта. Желаю всем в такие моменты испытывать чувство гордости, и всегда и везде хранить в сердце любовь к Родине.



Да здравствует Государственный Флаг Республики Молдова! Да здравствует Республика Молдова!»