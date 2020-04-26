Президент Республики Молдова Игорь Додон обратился с посланием по случаю годовщины аварии на Чернобыльской АЭС:





"Прошло 34 года со дня трагического события в Чернобыле, вошедшего в историю как крупнейшая ядерная авария и унесшего тысячи жизней, события, которое изуродовало судьбы людей и оставило неизгладимый след на планете.



Как и сегодня, когда весь мир вовлечен в борьбу с вирусом Covid-19, человеческая солидарность и взаимопомощь были тогда важнее всего. От имени граждан Республики Молдова хочу выразить глубокую признательность более чем трем с половиной тысячам наших соотечественников, героям, подставившим плечо, проявившим самоотверженность, мужество и высокую гражданскую ответственность при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Мы чтим тех, кто больше всего пострадал от этой катастрофы; мы благодарны членам Общественной ассоциации «Союз Чернобыль Молдовы», которые поддерживают пламя памяти о товарищах и оказывают помощь семьям, для которых Чернобыль означает, что с ними больше нет дорогих им людей.



Примите слова уважения и благодарности от имени всего народа и мои заверения в том, что как глава государства я приложу все усилия, чтобы обеспечить права и социальную защиту людей, нуждающихся в помощи. Только вместе, при небезразличном участии и бескорыстной взаимной поддержке, мы сможем стать сильнее и защитить самое дорогое для каждого из нас – жизнь!".