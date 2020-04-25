

По данным министерства здравоохранения, труда и социальной защиты на 25 апреля, в Республике Молдова зарегистрировано 194 новых случая заражения коронавирусом. Таковы данные по результатам обработки 1024 тестов.



Всего в стране 3304 инфицированных.



За последние сутки зарегистрировано 5 летальных исходов. Общее число жертв достигло 94 человек.



Полностью излечились 825 пациентов.