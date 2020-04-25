COVID-19: В Молдове зарегистрировано 194 новых случая заражения
По данным министерства здравоохранения, труда и социальной защиты на 25 апреля, в Республике Молдова зарегистрировано 194 новых случая заражения коронавирусом. Таковы данные по результатам обработки 1024 тестов.
Всего в стране 3304 инфицированных.
За последние сутки зарегистрировано 5 летальных исходов. Общее число жертв достигло 94 человек.
Полностью излечились 825 пациентов.
Опубликовано: 17:38 25/04/2020
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