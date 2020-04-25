



Депутаты от оппозиции, пытаясь защитить собственный бизнес, сохранив 9 евро аэропортовых сборов, лишает население Молдовы зарплат, пенсий и пособий. Если Конституционный Суд заблокирует принятые законы по поддержкеу населения и бизнеса, люди не получат зарплаты и пенсии. Об этом заявил президент Игорь Додон, призвав оппозицию не использовать КС в качестве инструмента политической борьбы.





Игорь Додон заявил, что правительство в рекордные сроки с ограниченным бюджетом нашло возможность и подписало соглашение, чтобы получить 8 млрд. леев для поддержки людей. Президент уже промульгировал эти законы, чтобы граждане смогли воспользоваться помощью государства. Однако оппозиция противится этому и пытается использовать КС в своих политических игрищах, констатировал президент.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Мы видели намерение некоторых депутатов заблокировать эти законы. Они пытаются использовать Конституционный суд в качестве политического инструмента. Я предупреждаю всех – и политических оппонентов, и КС, и информирую экономических агентов - если проголосованные вчера законы будут заблокированы, отложены по требованию нескольких депутатов от оппозиции, тогда возможно – и вероятность этого очень велика - уже с 1 мая в Молдове не будут выплачиваться пенсии, зарплаты, те же 1 млрд. 300 миллионов леев для здравоохранения не будут выделены, выплаты для экономических агентов, более 1,5 миллиардов леев будут блокированы».



Президент уверен, что оппозиция не брезгует ничем ради спасения 9 евро аэропортовых сборов и для того, чтобы, дестабилизировав ситуацию в Молдове, попытаться вернуться во власть.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Если кто-то берет на себя эту ответственность, то пусть это сделает. Правительство, президент сделали все возможное, чтобы поддержать каждого гражданина. Если кто-то, в надежде спасти 9 евро в аэропорту или в попытке дестабилизировать ситуацию в Молдове, заблокирует помощь для обычных людей, а КС позволит использовать себя в качестве политического инструмента, я все же надеюсь, что этого не произойдет, но в случае, если случиться, тогда пусть берут ответственность за все последствия».