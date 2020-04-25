



Оппозиционные партии готовы пойти на сомнительные и близкие к незаконным действия, чтобы не дать правительству возможность помочь гражданам в кризисной ситуации, связанной с пандемией. Камнем преткновения для оппозиции стало решение о возврате государству части аэропортовых сборов и их дальнейшее перенаправление на помощь пострадавшим от воздействия социально-экономического кризиса. Об этом говорится в Заявлении Партии Социалистов Республики Молдова, представители которой осуждают последние политические события.



ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ ПСРМ:

«Это решение вызвало недовольство группы, которая незаконно контролирует Кишинёвский Международный Аэропорт, группы, которая попыталась заблокировать в парламенте пакет законов по поддержке граждан при помощи парламентской группы «Pro Moldova», созданной и поддержанной осужденным Иланом Шором. Когда они поняли, что потерпели неудачу, то прибегли к хорошо известным методам из недавнего прошлого и заблокировали пакет законов в Конституционном Суде. А когда и это решение было отменено парламентским большинством, они решили, что им нужен полный контроль над Конституционным Судом».



Социалисты уверены: на лицо - явные признаки того, что последние изменения в Конституционном суде, на самом деле являются попыткой взять фундаментальный институт государства под контроль преступной группы, целью которой является паралич государства. Руководство ПСРМ заявляет, что социалисты будут и впредь поддерживать и продвигать все меры правительства по защите граждан в это кризисное время. При этом социалисты будут внимательно следить за происходящим в Конституционном суде. Они готовы с максимальной твердостью принять все необходимые правовые и политические меры, если будет доказано, что на решения этого института оказывают политическое влияние преступные группы, которые стоят за спиной некоторых оппозиционных партий. В свою очередь, глава парламентской фракции Партии социалистов Корнелиу Фуркулицэ, назвал неконституционным событием смещение Владимира Цуркана с поста председателя КС и последующее срочное решение судей о приостановлении действия кредитного соглашения с Россией, по запросу депутатов так называемой «группы Плахотнюка».



КОРНЕЛИУ ФУРКУЛИЦЭ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТСКОЙ ФРАКЦИИ ПСРМ

«Уже вся страна понимает, что за этими действиями, в том числе за взятием контроля над Конституционным судом, стоят интересы заблокировать помощь гражданам, а также отстоять сбор в сотни миллионов леев, взимаемый в Международном аэропорту Кишинева, половину которого правительство хочет направить в государственный бюджет. С обеспокоенностью констатируем, что в Конституционном суде происходит нечто неконституционное».