



Сегодня новый председатель Конституционного суда Домника Маноле провела первый брифинг в новой должности. На нем она заявила, что не допустит политического вмешательства в дела КС, призвала политиков не звонить судьям, а также подтвердила, что прежний председатель Владимир Цуркан был отстранен от должности из-за разговора с президентом Игорем Додоном, что, цитируем - «поставило под сомнение доверие к Конституционному суду». Однако Домника Маноле, видимо, забыла, что сама не раз вела разговоры с политиками и получала от них инструкции.



ДОМНИКА МАНОЛЕ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КС

«Хочу обратиться к руководству страны, местным публичным властям и политическим партиям, и призвать отказаться от своих «благих» намерений звонить, рекомендовать какие-либо решения, или информироваться из первых уст».



«В глазу чужом соринку видим, в своём бревна не разглядим». Домника Маноле словно забыла, или намерено, умолчала о том, как, будучи судьей Конституционного Суда, имела опыт телефонных разговоров с некоторыми политическими деятелями. Например, Андрей Нэстасе в августе 2019 года рассказал, как давал ей «советы».



АНДРЕЙ НЭСТАСЕ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ППДП

«Я посоветовал госпоже Маноле, которая очевидно, была вовлечена в избирательную кампанию, в которой она участвовала. Она имела нашу политическую поддержку как кандидат, я посоветовал ей не претендовать на пост председателя Конституционного Суда. Поэтому госпожа Маноле не выдвигалась. Более того, если этого сделано не будет, я буду первым, который потребует пересмотра этого решения сквозь призму закона».



Стоит отметить, что, будучи судьей Конституционного Суда, летом прошлого года Домника Маноле нарушила тайну совещания. Она публично озвучила, за кого голосовала на тайном собрании судей, где избирался председатель верховной инстанции, что противоречит судейской этике. Уже на основании этого судье Маноле, как полагают многие эксперты, должно быть отказано в доверии, а конституционный Суд должен возглавить другой судья.



