



То, как складывалась карьера Домники Маноле – нового председателя КС, интересует сегодня многих. Впрочем как и ее репутация. Подробности в нашем материале.



Домника Маноле является одним из самых спорных судей в нашей стране. Она виновата, как минимум, в двух делах, проигранных Молдовой в Европейском суде по правам человека. Речь идёт о делах Hyde Park и другие против Республики Молдова – решение по ним было вынесено в 2009 году, а также о решении 2011 года по делу Аврам и другие против Республики Молдова. Из-за этого правительство было обязано выплатить из бюджета ущерб на сумму в 50 тыс. евро. Впрочем, этот список может пополнить ещё одно дело, решение по которому выносила судья Маноле. Речь идёт о закрытии оппозиционного телеканала NIT в 2012 году и передаче вещательных частот медиа-холдингу Владимира Плахотнюка. Сейчас оно рассматривается в Европейском суде по правам человека, и есть все предпосылки, что решение будет принято не в пользу Молдовы.



Есть в судебной практике Домники Маноле и скандалы международного масштаба. В 2014 году она, будучи председателем судейской коллегии Апелляционной палаты Кишинёва, отклонила иск кишиневской примэрии и вынесла решение в пользу одной из строительных компаний, которая по очень низкой цене получила в собственность земельный участок и возвела на нем несколько многоэтажек, которые буквально окружили посольство Франции в Республике Молдова. Это вызвало дипломатический скандал. Французское посольство было вынуждено переехать в другое здание и объявило о прекращении предоставления консульских услуг в Молдове.



В Конституционный суд, хоть далеко и не с первого раза и весьма низкими баллами по сравнению с другими кандидатами, Домника Маноле попала по протекции партий Действие и солидарность и Платформы DA. Дело в том, что в 2016 году она аннулировала решение Центризбиркома, отказавшего инициативной группе Платформы DA в проведении референдума об изменении Конституции. Из-за этого решения она была исключена из судебной системы. В благодарность на прошлогодних парламентских выборах партии Платформа DA и PAS включили Домнику Маноле в избирательные списки своего блока ACUM, представляя её как “борца с системой” и “жертву режима”. А после прихода к власти в июне 2019 года назначили судьей Конституционного суда. Как только Домника Маноле стала судьей КС, она оказалась замешана в еще одном скандале: нарушила тайну совещаний и рассказала, как проголосовала на заседании по выборам председателя Конституционного суда.



Помимо целого ряда скандальных судебных решений, Домника Маноле также известна как владелец самого большого автопарка среди молдавских судей. В 2013 году издание Ziarul de Garda написало, что судья Маноле является владелицей 11 машин, большинство из которых она сдавала в аренду одному из таксопарков. Позже и Национальная комиссия по неподкупности выявила, что судья скрыла часть имеющегося у неё имущества. На что Домника Маноле заявила, что просто ошиблась, заполняя декларацию о доходах и имуществе.