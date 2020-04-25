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Запреты, которые будут сняты



Комиссии по чрезвычайным ситуациям будет предложено снять с понедельника, 27 апреля полностью или частично ограничения на ряд видов деятельности. Об этом заявил президент Игорь Додон, уточнив, что послабления последуют, потому что на данный момент количество активных случаев коронавируса составляет 2 271. Додон уточнил, что с начала эпидемии в Молдове зарегистрированы 3 тысячи 110 заболевших, из них 755 человек вылечились, 84 скончались. Таким образом, Молдова, к концу апреля, не дошла до 3000 активных случаев заражения.

Оплачиваемые каникулы бюджетников продлеваются еще на 1 неделю, т.е., до 4 мая. О массовом возвращении всех на рабочие места пока говорить рано.

ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ
«Бюджетники остаются дома до 4 мая, за исключением государственных ведомств, которые предоставляют услуги населению. Это Национальная касса медицинского страхования, Национальная касса социального страхования Агентство общественных услуг и другие. Что касается массового возвращения – это преждевременно».

К радости населения, с понедельника будут разрешены прогулки на свежем воздухе и в парках, но при обязательном соблюдении мер безопасности, социальной дистанции и группами не более 3 человек.

ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ
«Я хочу сделать важное замечание. Ограничения на посещение детских и спортивных площадок сохраняется, потому что сохраняется высокий риск заражения. Но выход в парки группами до трех человек при соблюдении социальной дистанции будет разрешен с 27 апреля».

Кроме того, с 27 апреля, большинство магазинов, торгующих непродовольственными товарами, смогут возобновить свою деятельность. При этом, президент уточнил, что речь не идет о торговых центрах и рынках.

ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ
«Есть специализированные торговые единицы, продающие к примеру, вещи, бытовую технику или книги. Для подобного вида услуг разрешается возобновление торговли, начиная с 27 апреля, за исключением торговых центров и рынков, потому что там гораздо большее скопление людей, и, соответственно, гораздо больший риск заражения».

По словам президента, на этом этапе пока рано говорить о возобновлении деятельности сектора HORECA. Додон уточнил, что эпидемиологи пока предостерегают от открытия кафе и ресторанов, потому что велик риск заражения.



Опубликовано: 00:13 25/04/2020




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