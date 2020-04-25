



854 теста на COVID-19 было обработано сегодня - 184 из них - подтвердили наличие коронавируса. Об этом заявила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну, уточнив, что все случаи заражения носят местный характер.



Из подтвержденных сегодня случаев: 59 - в Кишиневе, 47 - в Вулканештах, 13 - в Кагуле, 8 - в Приднестровье, по 7 в Страшенах и в Бельцах, по 5 в Штефан-Водэ и в Фалештах, по 4 в Каушанах, Единцах, Яловенах и Оргееве, по 3 в Дрокии, Рышканах и Сороках, по 2 в Дубоссарах, Флорештах и Сынжерей, по одному случаю в Ниспоренах и Тараклии. Министр подчеркнула, что в Вулканештах, Каушанах и Кагуле большинство из подтвержденных сегодня случаев было напрямую связано с нарушением мер безопасности и рекомендаций властей.



ВИОРИКА ДУМБРЭВЯНУ – МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«Эти случаи связаны, преимущественно, с мероприятием, проведенном в винодельне, в результате которого произошло как инфицирование участников события, так и тех, кто с ними впоследствии контактировал».



В ходе массового тестирования врачей в больницах страны в кишиневской муниципальной больнице №4 подтверждено 12 случаев заражения Кавид 19. В минздраве уточнили, что эта больница не занимается лечением короновирусных больных.