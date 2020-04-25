



Круглосуточно на передовой борьбы с коронавирусом наши медики. Пока мы остаемся дома, они по-настоящему рискуют своей жизнью ради нас. Один из таких героев, врач детской клинической больницы имени Эмилиана Коцаги – Константин Тельпиз, и он герой нашего сегодняшнего репортажа.



Маленький Костя в свои восемь месяцев уже начинает делать первые шаги и пытается говорить. Малыш растет не по дням, а по часам. Но, к сожалению, с папой он видится очень редко и только по видео связи. Папа Кости - Константин Тельпиз врач реаниматолог детской клинической больницы имени Эмилиана Коцаги. Сейчас его отделение перепрофилировано для оказания медицинской помощи детям, у которых выявлен коронавирус. Константин решил оградить семью от прямого риска заражения и отправил жену с ребенком на Юг республики.



КОНСТАНТИН ТЕЛЬПИЗ, РЕАНИМАТОЛОГ

«Я в зоне риска, я каждый день контактирую с пациентами с COVID-19. И вижу, что и персонал заболевает, может и я заболею и думаю лучше, чтобы они были дальше. Потому что если я заболею, они должны остаться здоровы».



КОНСТАНТИН ТЕЛЬПИЗ, РЕАНИМАТОЛОГ

«Жена постоянно звонит, спрашивает как дела, как я себя чувствую, скучает. Говорит, что ребенок уже начал стоять, начал говорить, начал делать первые шаги. Она говорит, что я это все пропускаю. И конечно я хочу это видеть, но сейчас только по видео связи».



Последний раз в полном составе семья Тельпиз собиралась восьмого марта. Константин приехал поздравить свою жену Татьяну с праздником, и даже не думал, что их разлука растянется почти на три месяца.



ТАТЬЯНА ТЕЛЬПИЗ, ЖЕНА

«Мы очень скучаем по мужу, и я и сын. Мы безумно ждем, когда он уже приедет к нам, но в то же время мы понимаем, что это его профессия, и на данный момент ему лучше всего быть там, где в нем нуждаются маленькие пациенты. Он очень ждет папу, это наш маленький Константин. Он всегда смотрит на него по видео связи, всегда узнает его, но пока мы не можем быть вместе».



А пока Костя младший ждет папу дома, Константин Тельпиз заботится о своих маленьких пациентах. Они ещё не совсем привыкли к новым и необычным костюмам врачей. Поэтому медикам приходится быть и немного психологами.



КОНСТАНТИН ТЕЛЬПИЗ, РЕАНИМАТОЛОГ

« Мы стараемся с ними разговаривать. Все зависит от возраста есть маленькие, которые боятся, есть те, кто постарше, мы с ними разговариваем, они уже понимают и успокаиваются».



Сейчас в отделении 16 пациентов, среди них восемь детей и восемь взрослых. Константин признается, что до последнего не верил в то, что именно ему и его коллегам придется лечить больных коронавирусом нового типа.



КОНСТАНТИН ТЕЛЬПИЗ, РЕАНИМАТОЛОГ

«В начале, конечно страх перед неизвестностью. Ты не знаешь, что это такое. Смотришь телевизор, видишь, что там есть тяжелые случаи, и конечно есть страх перед неизвестностью. Но потом, когда ты понимаешь как себя вести и как нужно обращаться с больными, и как нужно одеваться. Когда ты понимаешь, что ты защищен, страх уходит и появляется уверенность».

Несмотря ни на что, Константин не унывает, и каждый день приходит на работу. Сейчас его отделение на передовой борьбы с коронавирусом. Врач, как и все медики мира, сегодня очень надеется, что в самое ближайшее время все пациенты покинут больницы. А он сможет увидеться со своей семьей и обнять своего маленького Костю.

