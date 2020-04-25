



Несмотря на неблагоприятные метеоусловия – страна будет обеспечена продовольствием. Об этом заявил министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ион Пержу на специальном заседании с участием сельхозпроизводителей.



Поля засеяны, урожай будет, даже не смотря на сильную засуху. Минсельхоз уточняет, что в этом году сельское хозяйство пострадало из-за погодных условий, в первую очередь это касается зерновых. Но это не значит, что весь урожай потерян. Глава Минсельхоза призывает аграриев не торопиться засевать повторно пострадавшие от засухи поля.



ИОН ПЕРЖУ, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

«Да, может быть урожай с гектара не будет на ожидаемом уровне в 4-5 тонны, но даже если будет 2 тонны, или даже полторы тонны с гектара – это уже результат, и нужно сохранить эти засеянные площади, так как пересаживать сейчас выйдет дороже».



Доктор-хабилитат сельскохозяйственных наук Борис Боинчан пояснил, что зимы как таковой в этом году не было, средние температуры были выше нормы, только в феврале на 6 градусов, из-за этого у растений, цитируем: «был стресс».

БОРИС БОИНЧАН, ПРОФЕССОР БЕЛЬЦСКОГО НИИ ПОЛЕВЫХ КУЛЬТУР «СЕЛЕКЦИЯ»

«У нас практически зимы не было. Вегетация во время зимы медленно, но продолжалась. Это первый аспект. Второй аспект – количество осадков. За период с сентября до апреля количество осадков на 130 мм меньше чем среднемноголетняя норма. В результате – запасы продуктивной влаги в почве в 3 раза меньше чем норма».



Никанор Бузовой возделывает пшеницу. Он обеспокоен сложившейся ситуацией, говорит, если не будет дождей – урожай может пропасть.

НИКАНОР БУЗОВОЙ, ХЛЕБОРОБ

«Такой серьезной засухи ещё не было на моей памяти.

К этому вопросу нужно подойти очень серьезно, потому что эпидемия это одно, но вопрос остается с сельским хозяйством. Если не будет хлеба, это почувствуют все».



Аграриев успокаивает глава Минсельхоза. Ион Пержу - парламент принял необходимые поправки, и даже если осадков не будет, сельхозпроизводители получат упрощенный доступ к водоемам.

ИОН ПЕРЖУ, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

«Должен отметить, что вчера во втором чтении парламентом был одобрен законопроект, который существенно облегчает доступ аграриев к источникам воды. Это и реки, и озера, и искусственные водоемы, к которым ранее не было доступа ранее.

Были убраны определенные препоны, будет намного легче».



Обратился глава Минсельхоза и к населению. Граждан нашей страны он заверил, что даже при невысоком урожае, продовольственная безопасность республики будет обеспечена.

ИОН ПЕРЖУ, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

«Хочу заверить население, что страна обеспечена с точки зрения продовольственной безопасности. Продуктов питания сейчас в достатке, сейчас мы думаем о будущем, чтобы в следующем году не столкнуться с нехваткой. На сегодня повторюсь продуктов питания достаточно».



В заключение Ион Пержу отметил, что Минсельхоз продолжит практику подобных совместных заседаний с аграриями и специалистами аграрного сектора.

