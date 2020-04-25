



К ремонту тротуаров на Московском проспекте столичного сектора Рышкановка приступили Муниципальные власти. До августа «Exdrupo» заасфальтирует 19 тысяч квадратных метров.



Жители домов на Московском проспекте положительно оценивают проведение ремонтных работ.

«Давно ожидаемые и необходимые работы. Мы нуждаемся в хороших тротуарах».

Кишинёвская примария хочет завершить работы раньше - до лета текущего года.



ИОН ЧЕБАН, ПРИМАР КИШИНЕВА

«По плану все работы должны быть выполнены до августа, но сегодня мы обсудили с претором и ответственными лицами различные варианты для того, чтобы завершить ремонт и раньше. Общие затраты составят более 10 млн. леев. Мы ищем партнеров, которые могли бы помочь как с проведением ремонтных работ, так и с асфальтом. Вместе мы можем справиться с работой намного быстрее».



На ремонт кишинёвских дорог из муниципального бюджета выделено порядка 10 млн. леев. Примар призвал внести свой вклад и экономических агентов, некоторые предприниматели уже откликнулись на эту просьбу.

