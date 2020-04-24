Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
МВД России предъявило заочное обвинение Ренато Усатому
 

Игорь Додон: Если КС заблокирует законы, одобренные парламентом, люди не получат зарплаты и пенсии


Если Конституционный суд Молдовы заблокирует законы, одобренные парламентом, люди не получат зарплаты и пенсии уже с 1 мая этого года. Об этом сообщил президент республики Игорь Додон.

- В рекордные сроки, с ограниченным бюджетом, правительство нашло возможность и подписало соглашение, чтобы получить 8 млрд. леев для поддержки людей. Благодарю депутатов, которые проголосовали за эти проекты. Сегодня я подписал эти законопроекты. В них содержится все, что мы обещали населению и предпринимателям.

Мы видели намерение некоторых депутатов заблокировать эти законы. Пытаются использовать Конституционный суд в качестве политического инструмента. Я предупреждаю всех и информирую экономических агентов: если проголосованные вчера законы будут заблокированы, отложены по требованию нескольких депутатов, тогда, возможно, уже с 1 мая в Молдове не будут выплачиваться пенсии, зарплаты, те же 1,3 млрд. леев для здравоохранения не будут выделены, выплаты для экономических агентов будут блокированы.

Если кто-то берет на себя эту ответственность, то пусть это сделает. Правительство, президент сделали все возможное, чтобы поддержать каждого гражданина.

Если кто-то, в надежде спасти 9 евро в аэропорту или дестабилизировать ситуацию в Молдове, заблокирует помощь для обычных людей, а КС позволит использовать себя, тогда пусть берут ответственность за все последствия, - сказал Игорь Додон.


Опубликовано: 21:37 24/04/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • Игорь Додон: Главными приоритетами будут зарплаты, пенсии и медицина
  • Президент Игорь Додон: Зарплаты и пенсии будут выплачены вовремя
  • Игорь Додон: Зарплаты и пенсии люди получат в срок!
  • Пенсии, зарплаты и пособия будут выплачены вовремя
  • Президент: «Я сделаю все возможное, чтобы законы о пенсиях были приняты пар ...







    • Все новости

    Игорь Додон: Если КС заблокирует законы, одобренные парламентом, люди не получат зарплаты и пенсии
    Владимир Односталко: Тандем Плахотнюк-Шор намерен вновь захватить страну
    С 27 апреля разрешено посещение парков
    Каникулы для бюджетников продлены еще на одну неделю
    МВД России предъявило заочное обвинение Ренато Усатому
    Срочно! 184 новых случая заражения коронавирусом
    "Алло, Домника!" Председатель КС Домника Маноле забыла о телефонном разговоре с Андреем Нэстасе
    Почему Санду-Канду-Шор-Нэстасе противятся получению российского кредита? Президент рассказал о реальных причинах действия оппозиции
    Игорь Додон провел онлайн-дискуссию с президентом Литвы Гитанасом Науседой (ВИДЕО)
    Василий Боля: Победа в КС, объявленная Канду, радует криминальные группировки в молдавской политике
    Группа "Про-Шор" блокирует поддержку населения Правительством и защищает аэропортовый сбор в 9 евро
    Игорь Додон рассказал о плане поддержки бизнес-сообщества
    Корнелиу Фуркулицэ: В Конституционном суде творится нечто неконституционное
    Игорь Додон сообщил о сроках получения пособия по безработице в размере в 2775 леев
    ШОК! В Криулянах неизвестный изнасиловал и обокрал пенсионерку
    Ион Чебан: Если бы мы одобрили документы для Avia Invest на данном этапе, то нарушили бы закон
    Генпримар: В примэрию не поступали запросы на одобрение каких-либо действий с кафе «Гугуцэ»
    Владимир Головатюк: Мы категорически против того, чтобы источником финансирования бюджетного дефицита был печатный станок
    ДТП в центре столицы. Автомобиль сбил мотоциклиста
    Глава государства: Президентские выборы состоятся осенью
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2020. All rights reserved. Raport anual
     
    X

    LIVE AccentTV