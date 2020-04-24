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Владимир Односталко: Тандем Плахотнюк-Шор намерен вновь захватить страну


Тандем Плахотнюк-Шор намерен вновь захватить страну. Об этом написал на своей странице в социальной сети депутат от ПСРМ Владимир Односталко, отреагировав на решение Конституционного суда отложить вступление в силу закона о выделении кредита российского кредита в 200 млн. евро.

Депутат напомнил, что это было сделано после того, как в инстанцию обратились представители парламентской группы Канду, а реальными кукловодами того, что происходит теперь в Конституционном суде, который возглавила приближенная к Андрею Нэстасе Домника Маноле, являются Владимир Плахотнюк и Илан Шор.

- Помните роль Сергея Сырбу в отношении предыдущего состава Конституционного суда? Да, да, того Сергея Сырбу, который готовил решения Конституционного суда в период попытки госпереворота? Он сохранил свою роль посланника в суде. И не думайте, что он пишет только обращения. У Сырбу роль "гайки" в суде Домники, а кукловодами и реальными выгодополучателями являются Плахотнюк и Шор, - считает Односталко.

По мнению социалиста, целью олигархов, которые контролировали страну в течение десяти лет и украли миллиарды леев из банковской системы, а также захватили кишиневский аэропорт, является сохранение денег, которые они получают за счет аэропортного сбора с каждого пассажира.

- Может для Плахотнюка и Шора несколько сотен миллионов леев аэропортного сбора - не очень большая сумма, но для бюджета, который нуждается в этих деньгах, чтобы помочь гражданам, это много. «Диаспора» намерена вновь захватить страну, а для этого необходимо заблокировать платежи по зарплатам и пенсиям, чтобы не было никакой поддержки правительства для бизнеса, чтобы исчезли рабочие места. На фоне кризиса они очень надеются вновь захватить страну, чтобы и в дальнейшем доить ее как корову, которая приносит миллиарды в их карманы, - считает Владимир Односталко.

Напомним, что Конституционный суд после обращения парламентской группы Канду приостановил в четверг действие закона о кредите, предоставленном Россией в размере 200 млн. евро. В тот же день был снят с поста председателя инстанции Владимир Цуркан, а его место заняла Домника Маноле.


Опубликовано: 21:33 24/04/2020

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