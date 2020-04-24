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С 27 апреля разрешено посещение парков


С понедельника, 27 апреля, граждане смогут совершать прогулки в парках. Об этом сообщил президент страны Игорь Додон.

Глава государства сказал, что после обсуждения со специалистами из сферы здравоохранения, было принято решение предложить Комиссии по чрезвычайным ситуациям снять ограничение на посещение парков.

- Предлагаем Комиссии по чрезвычайным ситуациям позволить посещения парков с соблюдением социальной дистанции и группами не более трех человек. С сохранением запрета для игровых и спортивных площадок, расположенных в парках, - сказал Игорь Додон.


Опубликовано: 21:20 24/04/2020

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