С понедельника, 27 апреля, граждане смогут совершать прогулки в парках. Об этом сообщил президент страны Игорь Додон.



Глава государства сказал, что после обсуждения со специалистами из сферы здравоохранения, было принято решение предложить Комиссии по чрезвычайным ситуациям снять ограничение на посещение парков.



- Предлагаем Комиссии по чрезвычайным ситуациям позволить посещения парков с соблюдением социальной дистанции и группами не более трех человек. С сохранением запрета для игровых и спортивных площадок, расположенных в парках, - сказал Игорь Додон.