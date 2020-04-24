С 27 апреля разрешено посещение парков
С понедельника, 27 апреля, граждане смогут совершать прогулки в парках. Об этом сообщил президент страны Игорь Додон.
Глава государства сказал, что после обсуждения со специалистами из сферы здравоохранения, было принято решение предложить Комиссии по чрезвычайным ситуациям снять ограничение на посещение парков.
- Предлагаем Комиссии по чрезвычайным ситуациям позволить посещения парков с соблюдением социальной дистанции и группами не более трех человек. С сохранением запрета для игровых и спортивных площадок, расположенных в парках, - сказал Игорь Додон.
Глава государства сказал, что после обсуждения со специалистами из сферы здравоохранения, было принято решение предложить Комиссии по чрезвычайным ситуациям снять ограничение на посещение парков.
- Предлагаем Комиссии по чрезвычайным ситуациям позволить посещения парков с соблюдением социальной дистанции и группами не более трех человек. С сохранением запрета для игровых и спортивных площадок, расположенных в парках, - сказал Игорь Додон.
Опубликовано: 21:20 24/04/2020
Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!
Читайте также по этой теме: