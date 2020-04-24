



Бюджетники проведут следующую неделю дома. Об этом сообщил президент Игорь Додон после заседания Единого командного центра. Глава государства заявил, что после обсуждения со специалистами из сферы здравоохранения, было принято решение предложить Комиссии по чрезвычайным ситуациям продлить каникулы для бюджетников еще на одну неделю – с 27 апреля по 1 мая.



- Бюджетники остаются дома, за исключением государственных ведомств, которые предоставляют услуги населению. Это Национальная касса медицинского страхования, Национальная касса социального страхования Агентство общественных услуг и другие. Что касается массового возвращения – это преждевременно, - сообщил Игорь Додон.



До сих пор в Молдове выявлены 3110 случаев COVID-19, вылечились 755 человек, 84 скончались.