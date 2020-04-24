Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
МВД России предъявило заочное обвинение Ренато Усатому
 

Каникулы для бюджетников продлены еще на одну неделю




Бюджетники проведут следующую неделю дома. Об этом сообщил президент Игорь Додон после заседания Единого командного центра. Глава государства заявил, что после обсуждения со специалистами из сферы здравоохранения, было принято решение предложить Комиссии по чрезвычайным ситуациям продлить каникулы для бюджетников еще на одну неделю – с 27 апреля по 1 мая.

- Бюджетники остаются дома, за исключением государственных ведомств, которые предоставляют услуги населению. Это Национальная касса медицинского страхования, Национальная касса социального страхования Агентство общественных услуг и другие. Что касается массового возвращения – это преждевременно, - сообщил Игорь Додон.

До сих пор в Молдове выявлены 3110 случаев COVID-19, вылечились 755 человек, 84 скончались.


Опубликовано: 18:03 24/04/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • Каникулы для бюджетников продлены
  • Глава государства предлагает объявить следующую неделю выходной
  • Президент Игорь Додон: Бюджетники получат зарплату полностью и в срок
  • С 27 апреля разрешено посещение парков
  • Власти увеличили число категорий бюджетников, которые получат по 16 тысяч л ...







    • Все новости

    Игорь Додон: Если КС заблокирует законы, одобренные парламентом, люди не получат зарплаты и пенсии
    Владимир Односталко: Тандем Плахотнюк-Шор намерен вновь захватить страну
    С 27 апреля разрешено посещение парков
    Каникулы для бюджетников продлены еще на одну неделю
    МВД России предъявило заочное обвинение Ренато Усатому
    Срочно! 184 новых случая заражения коронавирусом
    "Алло, Домника!" Председатель КС Домника Маноле забыла о телефонном разговоре с Андреем Нэстасе
    Почему Санду-Канду-Шор-Нэстасе противятся получению российского кредита? Президент рассказал о реальных причинах действия оппозиции
    Игорь Додон провел онлайн-дискуссию с президентом Литвы Гитанасом Науседой (ВИДЕО)
    Василий Боля: Победа в КС, объявленная Канду, радует криминальные группировки в молдавской политике
    Группа "Про-Шор" блокирует поддержку населения Правительством и защищает аэропортовый сбор в 9 евро
    Игорь Додон рассказал о плане поддержки бизнес-сообщества
    Корнелиу Фуркулицэ: В Конституционном суде творится нечто неконституционное
    Игорь Додон сообщил о сроках получения пособия по безработице в размере в 2775 леев
    ШОК! В Криулянах неизвестный изнасиловал и обокрал пенсионерку
    Ион Чебан: Если бы мы одобрили документы для Avia Invest на данном этапе, то нарушили бы закон
    Генпримар: В примэрию не поступали запросы на одобрение каких-либо действий с кафе «Гугуцэ»
    Владимир Головатюк: Мы категорически против того, чтобы источником финансирования бюджетного дефицита был печатный станок
    ДТП в центре столицы. Автомобиль сбил мотоциклиста
    Глава государства: Президентские выборы состоятся осенью
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2020. All rights reserved. Raport anual
     
    X

    LIVE AccentTV