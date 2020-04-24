"Алло, Домника!" Председатель КС Домника Маноле забыла о телефонном разговоре с Андреем Нэстасе
Председатель Конституционного суда Домника Маноле должна быть отправлена в отставку. Такой вывод можно сделать после ее сегодняшних заявлений о том, что уже бывший глава КС Владимир Цуркан был отправлен в отставку за то, что говорил по телефону с президентом Игорем Додоном.
- Разговор между двумя чиновниками, который поставил под сомнение независимость Конституционного суда, не мог остаться без последствий со стороны судей, и в результате были приняты два решения – бывшему председателю было отказано в доверии, а также назначен новый глава КС, - заявила Домника Маноле.
В августе 2019 года Андрей Нэстасе признался, что дает указания судье Конституционного суда Домнике Маноле. Участвуя в передаче на общественном телеканале «Moldova 1» лидер «Платформы ДА» рассказал, что обсуждал с Маноле должность председателя КС.
- Я посоветовал госпоже Маноле не выдвигать свою кандидатуру, и она именно так и поступила, - сказал Нэстасе.
Опубликовано: 15:42 24/04/2020
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