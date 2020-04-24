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Почему Санду-Канду-Шор-Нэстасе противятся получению российского кредита? Президент рассказал о реальных причинах действия оппозиции



Президент Республики Молдова Игорь Додон считает, что реальной причиной недовольства парламентской оппозиции российским кредитом являются не условия Соглашения, а намерение властей стабилизировать ситуацию в стране.

Глава государства в ходе передачи «Президент отвечает» заявил, что против этого кредита выступают политики, которые были у власти в последние годы и растратили подозрительным образом кредиты, предоставленные западными партнерами. Кроме этого, они принимали участие в краже миллиарда из банковской системы.

– Почему столько шума вокруг российского кредита? Против выступают те депутаты, те силы, которые последние 10 лет были у власти. Они брали кредиты у западных партнеров, и мы знаем что случилось с этими кредитами. Они украли миллиард долларов из банковской системы и теперь кричат громче всех против российского кредита, – сказал Игорь Додон.

По мнению главы государства, противники получения российского кредита надеялись, что правительство не сможет выплачивать зарплаты, пенсии и другие пособия, и на фоне этого недовольства они снова придут к власти.

– Почему кричат? Не потому что им не нравится определенный пункт этого соглашения. Они очень надеялись, что у нас не будет финансовых средств, мы не справимся, а люди выйдут на улицу из-за задержек зарплаты и пенсий. И на этом фоне возмущения они вернутся во власть. Других причин нет, – заявил Додон.

Президент отметил, что сразу после того, как Россия выделила кредит, отреагировали и другие партнеры Молдовы.

– Через несколько часов мы получили кредит от МВФ, затем ЕС объявил, что готов предоставить 100 млн. евро. Мы признательны всем: ЕС, США. Но с конкретной финансовой помощью пришла Россия, и за это я хочу выразить благодарность. Мы очень ценим этот шаг, – рассказал глава государства.

Игорь Додон обсуждал вопрос выделения кредита со своим российским коллегой Владимиром Путиным еще в декабре прошлого года. Молдавский парламент одобрил соглашение голосами фракций ПСРМ, ДПМ и независимого депутата Александра Олейника. Против голосовали - ПДС, «Платформа ДА», партия «Шор» и группа Канду.


Опубликовано: 14:16 24/04/2020

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