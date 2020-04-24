Глава государства Игорь Додон провел сегодня онлайн-дискуссию с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой. В ходе беседы молдавский лидер высоко оценил двусторонние отношения и активный политический диалог между нашими государствами. Президент также выступил за углубление партнерства во всех областях, представляющих взаимный интерес.



Стороны обменялись мнениями о ситуации, вызванной пандемическим кризисом в наших странах и в мире, а также о мерах, предпринимаемых властями для борьбы с пандемией.



«Выразил искреннюю благодарность Литовской Республике за оказываемую помощь и поддержку в репатриации граждан РМ в период карантина, а также за решение Правительства Литвы о выделении финансовой помощи для приобретения медицинских расходных материалов и оборудования, нужного нам для борьбы с распространением коронавируса нового типа. В этом контексте подчеркнул, что взаимопомощь и поддержка государств окажет существенное содействие обузданию пандемии», - отметил Игорь Додон.



Кроме того, глава Молдовы высоко оценил активную позицию и постоянную поддержку Литвы в активизации формата Восточного партнерства.



«В связи с этим обменялись мнениями о способах подготовки к предстоящему саммиту Восточного партнерства. Вместе с тем, подчеркнул необходимость объединения усилий, как со стороны государств Восточного партнерства, так и со стороны Евросоюза с целью эффективного углубления диалога и полноценной реализации нужных реформ. Выразил надежду на то, что и в будущем Вильнюс сохранит активную позицию в отношении Республики Молдова в рамках Восточного партнерства.



В этом контексте подтвердил приверженность руководства нашей страны проведению взвешенной внешней политики, которая предполагает развитие эффективных партнерских отношений со странами, как на Западе, так и на Востоке, реализацию Соглашения об Ассоциации с ЕС и других международных соглашений, по которым Молдова взяла на себя обязательства, а также имплементацию реформ в строгом соответствии с европейскими стандартами», - заключил глава государства.



