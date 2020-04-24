Победа в Конституционном суде, о которой объявил крестник Плахотнюка Андриан Канду, радует криминальные группировки в молдавской политике, в то время как граждане и предприниматели рискуют остаться без поддержки государства в разгар кризиса. Об этом на своей странице в социальной сети написал депутат от Партии социалистов Василий Боля.



"Теперь этой победе радуются криминальные группировки с тесными связями в молдавской политике, которые обокрали банковскую систему на миллиарды леев, которые взяли в концессию кишиневский аэропорт. Как им не радоваться, если им удалось повторно заблокировать помощь правительства для граждан страны? Но что осталось гражданам Молдовы и предпринимателям, которые ждут поддержки государства в этот сложный период? Люди пострадают, потому что могут остаться без зарплат, пенсий и социальной помощи, без поддержки для бизнеса. Зато эти группировки сохранят 9 евро, которые берут с каждого пассажира в аэропорту и другие блага, полученные во времена Плахотнюка. "Гниль завелась в датском королевстве", - заключил Василий Боля.