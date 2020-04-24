Партия социалистов Республики Молдова с обеспокоенностью отмечает, что в последние дни оппозиционные партии предприняли ряд действий, направленных на подрыв усилий Правительства по реализации социального плана помощи гражданам по выходу из кризиса, вызванного пандемией.



Для всех уже очевидно, что эти действия усилились, когда Правительство решило часть аэропортового сбора, уплачиваемого гражданами в стоимости авиабилетов, вернуть государству и использовать для помощи людям, пострадавшим от воздействия социально-экономического кризиса.



Это решение вызвало недовольство группы, которая незаконно контролирует Международный аэропорт Кишинева, группы, которая сначала попыталась заблокировать в Парламенте пакет законов по поддержке граждан при помощи парламентской группы Pro Moldova, созданной и поддержанной осужденным Иланом Шором. Когда они увидели, что потерпели неудачу, то прибегли к хорошо известным методам из недавнего прошлого и заблокировали пакет законов в Конституционном суде. А когда это решение было отменено парламентским большинством, они решили, что им нужен полный контроль над Конституционным судом.



В связи с этим мы считаем, что есть явные признаки того, что произошедшие вчера изменения в Конституционном суде на самом деле являются попыткой взять фундаментальный институт государства под контроль преступной группы. Эта группа стремится полностью парализовать государство в условиях пандемического кризиса, блокировать социально-экономические инициативы Правительства до тех пор, пока граждане больше не будут получать зарплаты и пенсии. Эта ситуация весьма вероятна, если пакет законов, проголосованных вчера в парламенте, будет отменен.



Все это происходит с активным участием PAS и PPDA – партий, которых привлекла эта игра интересов и которые заняты достижением только своих политических целей, но не интересов граждан. Эти партии решили поддержать тех, кто незаконно контролирует Аэропорт, вместо того, чтобы поддерживать потребности населения в условиях тяжелого кризиса.



ПСРМ осуждает безответственное поведение оппозиционных партий и все действия, которые они предпринимают против граждан. Мы обращаем внимание на ответственность, которую они будут нести, если, отменив принятые вчера в Парламенте законы, приведут Правительство к ситуации, когда оно больше не сможет платить людям, не сможет помочь бизнесу выйти из сложной ситуации, не сможет поддерживать медицинскую систему и другие важные области в условиях кризиса, который мы сейчас переживаем.



ПСРМ будет и впредь поддерживать и продвигать все меры Правительства по защите граждан в это кризисное время, как это происходило до сих пор после первого подтвержденного случая заражения COVID 19. Мы будем полностью поддерживать правительство в его усилиях по привлечению средств, необходимых для этих целей.



В то же время мы будем внимательно следить за тем, что будет происходить в Конституционном суде в ближайший период, и мы с максимальной твердостью примем все необходимые правовые и политические меры, если будет доказано, что на решения этого института оказывают политическое влияние преступные группы, которые стоят за спиной некоторых оппозиционных партий. У государства есть рычаги, чтобы заблокировать передачу его основного института в руки криминальных групп, если тому появятся дополнительные доказательства.