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Игорь Додон рассказал о плане поддержки бизнес-сообщества
 

Игорь Додон рассказал о плане поддержки бизнес-сообщества


К 15 мая власти представят масштабный план поддержки деловой среды. Глава государства в ходе передачи «Президент отвечает» сообщил, что предстоят встречи с бизнес-сообществом, во время которых будут обсуждены проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели, а также меры по поддержке бизнеса со стороны государства.

- Знаю, что предприниматели ждут дополнительной поддержки от государства. В результате этих дискуссий к 15 мая, когда завершится период чрезвычайного положения, мы представим полноценный план поддержки, - заявил президент.

Игорь Додон подчеркнул, что с 27 апреля будут отменены некоторые ограничения, напомнив о необходимости соблюдать профилактические меры во избежание роста числа зараженных коронавирусом.


Опубликовано: 12:17 24/04/2020

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