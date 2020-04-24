К 15 мая власти представят масштабный план поддержки деловой среды. Глава государства в ходе передачи «Президент отвечает» сообщил, что предстоят встречи с бизнес-сообществом, во время которых будут обсуждены проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели, а также меры по поддержке бизнеса со стороны государства.



- Знаю, что предприниматели ждут дополнительной поддержки от государства. В результате этих дискуссий к 15 мая, когда завершится период чрезвычайного положения, мы представим полноценный план поддержки, - заявил президент.



Игорь Додон подчеркнул, что с 27 апреля будут отменены некоторые ограничения, напомнив о необходимости соблюдать профилактические меры во избежание роста числа зараженных коронавирусом.